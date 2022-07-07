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    Остался дубликат ключей. Петербуржца обвиняют в угоне «Ниссана», который он сам же продал

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    Петербуржца обвиняют в угоне машины, которую два года назад он сам и продал. Якобы у него остался дубликат ключа, и бывший владелец не стал упускать шанс вернуть добро. Теперь его будут судить.

    Мужчина продавал «Ниссан Теана» за 375 тысяч рублей, а на момент угона машина стоила уже больше 445 тысяч, сообщает 7 июля пресс-служба городской прокуратуры.

    «Фонтанка» показывала видео с места событий. Машина была припаркована у дома 10, корпус 3, по Колпинскому шоссе в Шушарах, хозяин заметил пропажу в шесть утра 17 марта.

    Тем же вечером был задержан подозреваемый — 34-летний неработающий житель Колпино. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о краже в крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Пушкинский районный суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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