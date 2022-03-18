FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Полиция поймала угонщика «Ниссана» в Шушарах. Камера сняла, как он рыскал по двору

0
Печать

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемого в угоне автомобиля в Пушкинском районе Петербурга задержали во Всеволожском районе Ленобласти. Момент присмотра и похищения машины попал на камеру видеонаблюдения.

Около семи часов утра 17 марта с сообщением об угоне в полицию обратился житель Шушар, сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Бордовый Nissan Teana 2008 года выпуска был припаркован у дома 10, корпус 3, по Колпинскому шоссе в Шушарах в шесть часов вечера 16 марта, а в шесть утра его на месте не оказалось. Камера видеонаблюдения засняла, как неизвестный кружил по двору на автомобиле, притормозил у «Ниссана», затем отъехал, оставил свою машину, сел в «Теану» и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вечером 17 марта у дома 1 по Воейковскому шоссе в Воейково полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний неработающий житель Колпино. Мужчину поместили в изолятор.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний