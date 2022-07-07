Песков про отставку Джонсона: Он очень нас не любит, мы его тоже

В Кремле прокомментировали правительственный кризис в Великобритании и возможную отставку премьер-министра Бориса Джонсона, кабинет которого за последние дни покинули более пятидесяти политиков. Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ситуация не является первостепенной темой для российских властей.
«Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — цитирует Дмитрия Пескова РБК 7 июля.
«Не нам давать оценки риторике кабинета Великобритании. Там очень запутанная политическая система. Руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки», — ответил пресс-секретарь президента. Вероятно, к таким политикам относится и Джонсон, предположил он.
Источник телеканала Sky News утверждает, что Джонсон поговорил с председателем консервативного комитета Грэмом Брэди и согласился покинуть пост премьера. Новый лидер тори должен быть назначен на партийной конференции в октябре.
В четверг Джонсон выступит с обращением к нации.