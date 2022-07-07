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    Песков про отставку Джонсона: Он очень нас не любит, мы его тоже

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    В Кремле прокомментировали правительственный кризис в Великобритании и возможную отставку премьер-министра Бориса Джонсона, кабинет которого за последние дни покинули более пятидесяти политиков. Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ситуация не является первостепенной темой для российских властей.

    «Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — цитирует Дмитрия Пескова РБК 7 июля.

    «Не нам давать оценки риторике кабинета Великобритании. Там очень запутанная политическая система. Руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки», — ответил пресс-секретарь президента. Вероятно, к таким политикам относится и Джонсон, предположил он.

    Источник телеканала Sky News утверждает, что Джонсон поговорил с председателем консервативного комитета Грэмом Брэди и согласился покинуть пост премьера. Новый лидер тори должен быть назначен на партийной конференции в октябре.

    В четверг Джонсон выступит с обращением к нации.

    На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.

    В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.

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