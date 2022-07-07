Песков про отставку Джонсона: Он очень нас не любит, мы его тоже

В Кремле прокомментировали правительственный кризис в Великобритании и возможную отставку премьер-министра Бориса Джонсона, кабинет которого за последние дни покинули более пятидесяти политиков. Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ситуация не является первостепенной темой для российских властей.



«Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — цитирует Дмитрия Пескова РБК 7 июля.