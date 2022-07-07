«Фонтанка SUP»: до фестиваля сапсерферов еще месяц, а нас уже больше двух тысяч

До старта фестиваля «Фонтанка SUP» остался один месяц. Уже более 2 300 человек решили принять участие в заплыве на сапсерфах по рекам и каналам Санкт-Петербурга, и эта цифра растет с каждым днем. Увеличивается число и тех, кто намерен участвовать в соревнованиях за кубок «Фонтанка CUP» — скоростной гонке на сапах в акватории Петербурга.

Напомним, 6 августа в рамках Седьмого международного фестиваля «Фонтанка SUP» по центральной акватории нашего города пройдет карнавальное шествие сапсерферов, приехавших в Петербург со всех концов России и из-за рубежа. Участникам предстоит пройти дистанцию в семь с половиной километров по реке Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. Принять участие в фестивале может каждый, кто ведет активный образ жизни и владеет навыками управления сапбордом.

В этом году впервые в рамках фестиваля состоится гонка сапсерферов — профессиональные спортсмены и любители будут демонстрировать свои скоростные навыки в борьбе за кубок «Фонтанка CUP» и внушительный призовой фонд. Участников фестиваля ждут многочисленные конкурсы. Самые популярные из них — конкурс на лучший костюм и борьба за титул королевы фестиваля «Мисс SUP-2022». Регистрация на фестиваль продлится до 3 августа. Она бесплатная, но обязательная. Регистрация на гонку «Фонтанка SUP» платная, но до 20 июля можно зарегистрироваться по низкой цене.

Все подробности и формы для регистрации — на официальном сайте фестиваля. За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК». Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.