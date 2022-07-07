Sky News: В Лондоне готовится заявление об отставке Бориса Джонсона

Заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовится на Даунинг-стрит, утверждает 7 июля телеканал Sky News со ссылкой на источники.
«Источник заявил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона, но не ясно, прочитает ли его премьер-министр, другие настаивают на том, что Джонсон продолжит находиться на посту», — передает телеканал.
Как утверждает BBC, Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но останется на посту премьер-министра до осени.
За последние дни правительство премьер-министра покинули около пятидесяти политиков. Минувшим утром министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис ушел в отставку, объяснив это тем, что в правительстве Бориса Джонсона честность и взаимоуважение больше не имеют ценности. Первыми министрами, которые покинули правительство, стали глава минфина Риши Сунака и глава минздрава Саджиа Джавида.
В минувшую среду министр промышленности Великобритании Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан ушли в отставку и подписали письмо, в котором призвали Джонсона последовать их примеру.