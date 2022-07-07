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    Sky News: В Лондоне готовится заявление об отставке Бориса Джонсона

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    Заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовится на Даунинг-стрит, утверждает 7 июля телеканал Sky News со ссылкой на источники.

    «Источник заявил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона, но не ясно, прочитает ли его премьер-министр, другие настаивают на том, что Джонсон продолжит находиться на посту», — передает телеканал.

    Как утверждает BBC, Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но останется на посту премьер-министра до осени.

    За последние дни правительство премьер-министра покинули около пятидесяти политиков. Минувшим утром министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис ушел в отставку, объяснив это тем, что в правительстве Бориса Джонсона честность и взаимоуважение больше не имеют ценности. Первыми министрами, которые покинули правительство, стали глава минфина Риши Сунака и глава минздрава Саджиа Джавида.

    В минувшую среду министр промышленности Великобритании Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан ушли в отставку и подписали письмо, в котором призвали Джонсона последовать их примеру.

    На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.

    В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.

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