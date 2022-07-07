Sky News: В Лондоне готовится заявление об отставке Бориса Джонсона

Заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовится на Даунинг-стрит, утверждает 7 июля телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Источник заявил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона, но не ясно, прочитает ли его премьер-министр, другие настаивают на том, что Джонсон продолжит находиться на посту», — передает телеканал.



Как утверждает BBC, Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но останется на посту премьер-министра до осени.

