Утреннее столпотворение в администрации Красносельского района. Родители пытаются устроить детей в первый класс

К десяти утра в администрации Красносельского района собралось больше 100 родителей, чьи дети не смогли попасть в желаемую школу по итогам первой волны зачислений в первые классы. Об этом 7 июля «Фонтанке» сообщила жительница района Юлия.
Родители составляют список из тех, кто занял очередь. В нём уже 110 фамилий.
С 6 июля в Петербурге начался второй этап зачисления детей в первые классы. Сейчас заявления подают в школы не по месту жительства. Тем, кого не зачислили по прописке, в конфликтной комиссии должны предложить альтернативные места в учреждениях района.
«Фонтанка» подробно писала о ситуации в ЖК «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе, где две переполненные школы не смогли уместить всех желающих. Родителям предложили учиться на площадках соседних учреждений.