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    Утреннее столпотворение в администрации Красносельского района. Родители пытаются устроить детей в первый класс

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    15 комментариев

    К десяти утра в администрации Красносельского района собралось больше 100 родителей, чьи дети не смогли попасть в желаемую школу по итогам первой волны зачислений в первые классы. Об этом 7 июля «Фонтанке» сообщила жительница района Юлия.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
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    Родители составляют список из тех, кто занял очередь. В нём уже 110 фамилий.

    С 6 июля в Петербурге начался второй этап зачисления детей в первые классы. Сейчас заявления подают в школы не по месту жительства. Тем, кого не зачислили по прописке, в конфликтной комиссии должны предложить альтернативные места в учреждениях района.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
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    «Фонтанка» подробно писала о ситуации в ЖК «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе, где две переполненные школы не смогли уместить всех желающих. Родителям предложили учиться на площадках соседних учреждений.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия

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    Комментарии 15

    26709696007 Июл 2022 в 12:16
    Странно что в человейниках не хватает детских садов, школ и парковок. Скоро по подобному принципу укомплектуют и старые районы через реновацию)))))))))))))
    +0-0
    Nikita Zh07 Июл 2022 в 11:18
    Фонтанка жжёт. Чуть ниже рекламная статья о прелестях Красносельского района для молодых семей. Огни Залива Вам будут благодарны.
    +1-0
    Яхта07 Июл 2022 в 11:14
    Пришла пора поезать домой в ростовкую, курскую, калужскую и далее по своим адресам рождения....
    +0-0
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    Комментарии
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