В России ввели новые климатические нормы

Новые климатические нормы ввели в России, теперь понятие «аномально теплая погода» будет реже звучать в прогнозах. Об этом 7 июля пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал он.



Под понятием «температурная аномалия» подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениям. Теперь с переходом на новые нормы понятие «аномально теплая погода» будет реже звучать в прогнозах.

