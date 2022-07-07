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    В России ввели новые климатические нормы

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    Новые климатические нормы ввели в России, теперь понятие «аномально теплая погода» будет реже звучать в прогнозах. Об этом 7 июля пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

    «Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал он.

    Под понятием «температурная аномалия» подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениям. Теперь с переходом на новые нормы понятие «аномально теплая погода» будет реже звучать в прогнозах.

    Новые нормы подсчитаны на основе свежих данных, где учтено глобальное потепление.

    Раньше использовались данные в период 1961–1990 годов, а теперь — климатические нормы охватывают период с 1991-го по 2020 год.

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