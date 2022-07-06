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    «Нам есть что возвращать». Володин напомнил США об Аляске

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США «подумать», прежде чем распоряжаться российскими ресурсами за границей, и заявил, что Москве есть чем ответить.

    «Порядочность — не слабость, нам есть всегда чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Так Володин прокомментировал слова депутата от КПРФ Николая Коломейцева о том, что Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген после того, как в Думе предложили денонсировать договор по Баренцеву морю.

    «Мы только обсудили вчера необходимость поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнеры. Представляете, если бы мы еще и поручили — глядишь и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено», — говорил Коломейцев.

    Ранее стало известно, что Норвегия согласилась пропускать российские грузы на Шпицберген, однако их доставку в Баренцбург будут осуществлять норвежские перевозчики.

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