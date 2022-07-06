«Нам есть что возвращать». Володин напомнил США об Аляске

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США «подумать», прежде чем распоряжаться российскими ресурсами за границей, и заявил, что Москве есть чем ответить.



«Порядочность — не слабость, нам есть всегда чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — сказал он (цитата по РИА Новости).

