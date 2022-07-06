Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген

Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы, предназначенные для российских поселений на Шпицбергене. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
«МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага», — сказано в сообщении.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на норвежский МИД, решение было найдено в результате переговоров с российскими властями.
В конце июня Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный на границе пропускной пункт. В МИД королевства позже пояснили, что эта мера была связана с санкциями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил денонсировать договор с Норвегией по Баренцеву морю, согласно которому королевству отошли 175 тысяч квадратных километров моря. Норвежский МИД счел это невозможным.