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    Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген

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    7 комментариев

    Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы, предназначенные для российских поселений на Шпицбергене. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

    «МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага», — сказано в сообщении.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на норвежский МИД, решение было найдено в результате переговоров с российскими властями.

    В конце июня Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный на границе пропускной пункт. В МИД королевства позже пояснили, что эта мера была связана с санкциями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил денонсировать договор с Норвегией по Баренцеву морю, согласно которому королевству отошли 175 тысяч квадратных километров моря. Норвежский МИД счел это невозможным.

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    Комментарии 7

    Antuan Rokanten06 Июл 2022 в 16:35
    Хорошо, что норвегия пропустила грузы. Теперь российские рабочие на Шпицбергене не умрут с голода.
    +0-0
    07A06 Июл 2022 в 16:27
    Ната прогнулась, а либерда воет!!!!
    +0-0
    Гриб06 Июл 2022 в 16:16
    свежей рыбы не купить, в стране где даже в местах вылова рыбы конские ценники на нее , как в той же Находке или Владивостоке с Архангельском, мы отдаем огромный кусок воды Норвегии, которая в итоге обеспечивает рыбой себя и еще сотни тонн продает за пределами страны
    +0-0
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