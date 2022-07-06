Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген

Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы, предназначенные для российских поселений на Шпицбергене. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.



«МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага», — сказано в сообщении.

