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    МИД Норвегии ответил на предложение денонсации договора о передаче части Баренцева моря

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    7 комментариев

    В МИД Норвегии считают, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не может быть денонсирован. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер, сообщает «Коммерсантъ».

    «Соглашение о разделительной линии не содержит пункта о денонсации», — заявила Ане Хавардсдаттер в эфире телеканала NRK (цитата по «Ъ»). Она добавила, что такие соглашения, как правило, не имеют сроков окончания.

    Предложение денонсировать договор с Норвегией по Баренцеву морю ранее выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мотивировал он это тем, что страна-сосед мешает доставлять продовольствие и различные грузы на Шпицберген. Согласно документу Норвегии отошли 175 тысяч квадратных метров Баренцева моря.

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    Комментарии 7

    Pilat05 Июл 2022 в 20:28
    Ну как учит нас запад, нет договора который нельзя было бы аннулировать.
    Как там говаривал старик Трамп?
    Это была плохая сделка и мы из неё выходим.
    И вся недолга.
    Кто там спрашивает вторую сторону - а можно мы выйдем из договора?
    Да никто не спрашивает.
    И поэтому мнение Норвегии нас волновать не должно ни капли.
    Но это в теории.
    На практике я думаю МИД снова изобразит желе.
    +1-0
    Nerevar05 Июл 2022 в 20:22
    Поздно метаться! Изначально не надо было отдавать акваторию. Сами виноваты депутаты и политики, что отдали. Теперь уже поздно что-то менять. Вот поэтому опасно и глупо разбазаривать страну.
    +1-0
    Соловей-Помётчик05 Июл 2022 в 20:20
    С тех пор как Вольфыч прихворнул, все умности несет володин
    +0-0
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