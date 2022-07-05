МИД Норвегии ответил на предложение денонсации договора о передаче части Баренцева моря

В МИД Норвегии считают, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не может быть денонсирован. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер, сообщает «Коммерсантъ».
«Соглашение о разделительной линии не содержит пункта о денонсации», — заявила Ане Хавардсдаттер в эфире телеканала NRK (цитата по «Ъ»). Она добавила, что такие соглашения, как правило, не имеют сроков окончания.
Предложение денонсировать договор с Норвегией по Баренцеву морю ранее выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мотивировал он это тем, что страна-сосед мешает доставлять продовольствие и различные грузы на Шпицберген. Согласно документу Норвегии отошли 175 тысяч квадратных метров Баренцева моря.