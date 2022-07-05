Володин поручил проработать вопрос о денонсации договора с Норвегией о морских границах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора России и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом 5 июля сообщает ТАСС.

На заседании парламента депутат-коммунист Михаил Матвеев отметил, что Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии по этому договору.

