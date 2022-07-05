Володин поручил проработать вопрос о денонсации договора с Норвегией о морских границах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора России и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом 5 июля сообщает ТАСС.
На заседании парламента депутат-коммунист Михаил Матвеев отметил, что Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии по этому договору.
«Объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», — сказал он.
После этого Володин поручил главе комитета проработать этот вопрос.