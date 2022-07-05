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    Володин поручил проработать вопрос о денонсации договора с Норвегией о морских границах

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    6 комментариев

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора России и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом 5 июля сообщает ТАСС.

    На заседании парламента депутат-коммунист Михаил Матвеев отметил, что Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии по этому договору.

    «Объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», — сказал он.

    После этого Володин поручил главе комитета проработать этот вопрос.

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    Комментарии 6

    07A05 Июл 2022 в 14:40
    Исправим предательские договора либерды!
    +0-0
    Pilat05 Июл 2022 в 14:29
    Договоры которые подписывает запад, не стоят даже бумаги на которой они напечатаны.
    С ними нужно работать только по факту.
    А лучше вообще не иметь ни каких дел.
    Как пример, США обязались уничтожить химическое и биологическое оружие но....не уничтожили, сказали - денег не хватает.
    На снабжение миллиардами незалежной - хватает.
    На уничтожение хим оружия....не хватает.
    Точно так же они разорвали договор по ядерной сделке с Ираном.
    Франция, не уничтожила кассетные боеприпасы
    И продолжать можно долго.
    Верить в договор с западом, значит выставить себя идиотом.
    +0-0
    OttoVonNasmorck05 Июл 2022 в 14:20
    Шах и мат!
    +0-0
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    Комментарии
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