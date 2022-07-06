Пенсионера из Петербурга, утонувшего в реке вместе с машиной, нашли спустя два дня

Спасатели подняли из воды тело пожилого петербуржца, утонувшего вместе с машиной в Приозерском районе Ленобласти. Мужчина съехал в реку 4 июля и пропал.
Днем 6 июля спасатели поисково-спасательных отрядов Приозерска и Шлиссельбурга провели водолазные работы на реке Бурная. Тело 87-летнего водителя нашли и доставили на берег, где передали полиции, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.
Трагедия произошла днем 4 июля в четырех километрах от садоводства «Заповедное». Пенсионер из Петербурга, двигаясь задним ходом на «Ниве», не справился с управлением и съехал в речку Бурная. Выбраться из машины он не смог. Тело искали до вечера, затем продолжили поиски на следующий день, но достали из воды только сегодня.