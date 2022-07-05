Петербуржец 87 лет на «Ниве» съехал в реку задним ходом. И пропал

Трагедия произошла днём 4 июля в массиве «Запорожское», в 4 километрах от садоводства «Заповедное» (Приозерский район Ленинградской области). 87-летний пенсионер из Петербурга на «Ниве», двигаясь задним ходом, не справился с управлением и съехал в речку Бурную. Выбраться из салона он не смог и утонул вместе с машиной.

Мужчина погиб в водном ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 июля.

Тело мужчины искали до вечера, но так и не нашли. Сегодня поиски продолжили.

Про водителя известно, что он аккуратный: в 2021–2022 годах к ответственности за нарушения ПДД не привлекался.



3 июля около деревни Мяглово, что рядом с Мурманским шоссе, легковая машина съехала в карьер. В ней погибли трое мужчин.

