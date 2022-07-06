Противостояние полиции и судов 2:0. В Кронштадте отпустили домой задержанного после обмана пенсионерок на 800 тысяч

Кронштадтский районный суд не стал арестовывать дропа (курьер, забирающий у пенсионеров деньги), подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Теперь его ждут в Колпино.
21-летнего жителя Кронштадта задержали 4 июля в квартире на Тулонской аллее, стало известно «Фонтанке» 6 июля. По версии следствия, он взял 300 тысяч рублей, которые 80-летняя местная жительница отдала за «помощь» дочери, попавшей в больницу после ДТП.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В тот же день, как выяснили сотрудники полиции, на Коммунистической улице 60-летняя пенсионерка передала пакет с полумиллионом рублей после телефонного звонка. Описание курьера очень походило на описание задержанного.
Он, по предварительной информации, признал участие в мошеннической схеме. И уточнил, что берет себе за работу 10% от суммы, а остальное отправляет на неизвестный счет.
Было также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
С двумя эпизодами следствие Кронштадтского ОМВД вышло 6 июля в суд с ходатайством об аресте. Но суд его не удовлетворил. Говорят, что судья прислушался к словам матери подозреваемого, которая уверяла, что её сын хороший человек, который ничего, кроме чая, не пьет. И он случайно сбился с пути истинного.
Однако отпускать молодого человека в полиции не спешили. А передали его коллегам из Колпинского района, которые 5 июля получили заявление от 79-летней женщины. Она рассказала, что 2 июля передала 100 тысяч рублей за то, чтобы «спасти» подругу от ответственности за ДТП. По предварительной информации, пострадавшая узнала в 21-летнем жителя Кронштадта. Теперь попытать удачу в суде предстоит колпинской полиции.
Если суд откажет и им, то «знамя» перейдет в Выборгский район Петербурга, где все того же молодого человека подозревают в обмане 82-летней женщины.
«Фонтанка» писала о подобной истории, полагая её прецедентом. Однако, судя по всему, подобные решения — уже тенденция.