Противостояние полиции и судов 2:0. В Кронштадте отпустили домой задержанного после обмана пенсионерок на 800 тысяч

Кронштадтский районный суд не стал арестовывать дропа (курьер, забирающий у пенсионеров деньги), подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Теперь его ждут в Колпино.

21-летнего жителя Кронштадта задержали 4 июля в квартире на Тулонской аллее, стало известно «Фонтанке» 6 июля. По версии следствия, он взял 300 тысяч рублей, которые 80-летняя местная жительница отдала за «помощь» дочери, попавшей в больницу после ДТП.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В тот же день, как выяснили сотрудники полиции, на Коммунистической улице 60-летняя пенсионерка передала пакет с полумиллионом рублей после телефонного звонка. Описание курьера очень походило на описание задержанного.



Он, по предварительной информации, признал участие в мошеннической схеме. И уточнил, что берет себе за работу 10% от суммы, а остальное отправляет на неизвестный счет.

Было также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



С двумя эпизодами следствие Кронштадтского ОМВД вышло 6 июля в суд с ходатайством об аресте. Но суд его не удовлетворил. Говорят, что судья прислушался к словам матери подозреваемого, которая уверяла, что её сын хороший человек, который ничего, кроме чая, не пьет. И он случайно сбился с пути истинного.

Однако отпускать молодого человека в полиции не спешили. А передали его коллегам из Колпинского района, которые 5 июля получили заявление от 79-летней женщины. Она рассказала, что 2 июля передала 100 тысяч рублей за то, чтобы «спасти» подругу от ответственности за ДТП. По предварительной информации, пострадавшая узнала в 21-летнем жителя Кронштадта. Теперь попытать удачу в суде предстоит колпинской полиции.

