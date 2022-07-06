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    Таксист получил срок за нападение с ножом на пассажиров в Петербурге. Суд учел, что те небезгрешны

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    Таксиста, напавшего на пассажиров с ножом на улице Ленсовета, приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает 6 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    В декабре прошлого года Джаббар Атакишев подвозил двоих пассажиров и повздорил с одним из них. У дома 34 по улице Ленсовета таксист нанес множество ударов ножом первому оппоненту и один — другому. Последний выжил, а его товарищ скончался в больнице.

    Атакишев вину признал, но частично — заявил, что оборонялся. Суд счел смягчающим обстоятельством «аморальное поведение» пассажиров и назначил фигуранту 9 лет в ИК строгого режима.

    Как писала «Фонтанка», после инцидента таксист пытался скрыться у родни в Воронеже, но его задержали.

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