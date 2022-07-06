Таксист получил срок за нападение с ножом на пассажиров в Петербурге. Суд учел, что те небезгрешны

Таксиста, напавшего на пассажиров с ножом на улице Ленсовета, приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает 6 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга.



В декабре прошлого года Джаббар Атакишев подвозил двоих пассажиров и повздорил с одним из них. У дома 34 по улице Ленсовета таксист нанес множество ударов ножом первому оппоненту и один — другому. Последний выжил, а его товарищ скончался в больнице.

