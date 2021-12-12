Таксист задержан за смертельную поножовщину в Петербурге. С Ленсовета он успел уехать в Воронеж

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, 28-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в нападении на двух человек на улице Ленсовета, 12 декабря задержали в Воронеже. Он пытался укрыться у родни.
«В ходе расследования была получена оперативная информация, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Сразу же ориентировка на разыскиваемого была направлена воронежским коллегам с указанием возможных адресов его проживания, — рассказали в полицейском главке. — Сотрудники петербургского уголовного розыска выехали в Воронеж для последующего доставления задержанного».
Нападение произошло на улице Ленсовета, 34, в начале одиннадцатого часа вечера 10 декабря. Очевидец рассказал полицейским о водителе «Хёндэ Солярис», который с ножом бросился за двумя пассажирами — они покинули салон и зашли в магазин. Водитель вскоре вышел и уехал. Пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями. Один из них умер, второй, 38-летний, находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.