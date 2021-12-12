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Таксист задержан за смертельную поножовщину в Петербурге. С Ленсовета он успел уехать в Воронеж

Меньше двух дней потребовалось полицейским, чтобы задержать таксиста, порезавшего пассажиров в Московском районе Петербурга. Марш-бросок в другой регион ему не помог.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, 28-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в нападении на двух человек на улице Ленсовета, 12 декабря задержали в Воронеже. Он пытался укрыться у родни.

«В ходе расследования была получена оперативная информация, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Сразу же ориентировка на разыскиваемого была направлена воронежским коллегам с указанием возможных адресов его проживания, — рассказали в полицейском главке. — Сотрудники петербургского уголовного розыска выехали в Воронеж для последующего доставления задержанного».

Нападение произошло на улице Ленсовета, 34, в начале одиннадцатого часа вечера 10 декабря. Очевидец рассказал полицейским о водителе «Хёндэ Солярис», который с ножом бросился за двумя пассажирами — они покинули салон и зашли в магазин. Водитель вскоре вышел и уехал. Пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями. Один из них умер, второй, 38-летний, находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

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Комментарии (15)

КарабасСПб
Кстати! Для работы в такси надо иметь стаж 2 года. Права должны быть выданы в России. А стаж при выдаче новых прав или обмене иностранных начинается заново с момента выдачи рос. вод.удостоверения. Так что практически все мигранты работают нелегально. Но Яндексу на это наплевать, как и на жизнь и здоровье пассажиров.
КарабасСПб
Вот зачем он погнался? Такси эконом, пассажиры были скорее всего бухие и не заплатили. Вот и все. Кстати привлечь к уголовной ответственности за неоплату невозможно. Только через гражданский суд. Хотя по сути это открытое хищение....
AlBerkut
Таксираст - это диагноз! ©
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