Продавца читов к WoT не выпустят с Урала. В России вынесли первый приговор за киберпреступление в играх

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил к 2,5 годам ограничения свободы Андрея Кирсанова – первого в РФ обвиняемого в киберпреступлении в игровой индустрии. Он продавал читы для игры World of Tanks.
«Возложить на него [Кирсанова] обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. Установить ему следующие ограничения: не выезжать за пределы Екатеринбурга, не менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор», – цитирует судью ТАСС 6 июля.
Кирсанов оказался доволен приговором и заявил, что не будет его обжаловать.
Кирсанова обвиняли в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. С 2015 года он продавал боты автоприцеливания, которые могли стоить 25 рублей, а могли больше двух тысяч – в зависимости от количества боев. Следствие оценило ущерб разработчику игр в 670 тысяч рублей, Кирсанов вину признал.