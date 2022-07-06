    Пробки

    4/10

    usd58.51eur60.16
    ТЕМА ДНЯ

    Дело трех генералов

    За что хотят арестовать УмноваРаспродажа в ИКЕАПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Продавца читов к WoT не выпустят с Урала. В России вынесли первый приговор за киберпреступление в играх

    677
    обсудить

    Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил к 2,5 годам ограничения свободы Андрея Кирсанова – первого в РФ обвиняемого в киберпреступлении в игровой индустрии. Он продавал читы для игры World of Tanks.

    «Возложить на него [Кирсанова] обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. Установить ему следующие ограничения: не выезжать за пределы Екатеринбурга, не менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор», – цитирует судью ТАСС 6 июля.

    Кирсанов оказался доволен приговором и заявил, что не будет его обжаловать.

    Кирсанова обвиняли в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. С 2015 года он продавал боты автоприцеливания, которые могли стоить 25 рублей, а могли больше двух тысяч – в зависимости от количества боев. Следствие оценило ущерб разработчику игр в 670 тысяч рублей, Кирсанов вину признал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close