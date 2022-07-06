Продавца читов к WoT не выпустят с Урала. В России вынесли первый приговор за киберпреступление в играх

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил к 2,5 годам ограничения свободы Андрея Кирсанова – первого в РФ обвиняемого в киберпреступлении в игровой индустрии. Он продавал читы для игры World of Tanks.



«Возложить на него [Кирсанова] обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. Установить ему следующие ограничения: не выезжать за пределы Екатеринбурга, не менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор», – цитирует судью ТАСС 6 июля.

