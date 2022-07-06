Министр культуры анонсировала в Петербурге цирковой фестиваль. Он должен заменить отказавший россиянам Монте-Карло

Организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказали россиянам в участии в юбилейном, 45-м фестивале циркового искусства. Об этом министр культуры Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале 6 июля. Теперь ведомство проведёт свой цирковой фестиваль.



По мнению министра, подобные запреты разрушают международные отношения между странами.



«Российские артисты всегда были признанными лидерами в мире искусства цирка. Эта слава зарабатывалась поколениями выдающихся династий. И отказ от приглашений на фестиваль в Монте-Карло никак не отменяет мирового признания отечественного циркового искусства. Подобные запреты лишь разрушают отношения взаимного сотрудничества, сложившиеся между нашими культурами за многие годы», — написала Любимова.

