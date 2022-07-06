В аварии на Рижском пострадали четверо. Каршеринг поехал на красный

В утренней аварии на Рижском проспекте пострадали четыре человека. Произошла она из-за того, что водитель каршеринга поехал на красный, рассказали 6 июля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



Около четырех утра дорожная полиция попыталась остановить каршеринговую «КИА» для проверки документов, но водитель требование проигнорировал и, видимо, пустился в бега. Он проехал по перекрестку Рижского и Старо-Петергофского проспектов на красный и столкнулся со «Шкодой» — с последующим наездом на стоящие «Хёндай», «КИА», «Форд» и «Мерседес».

