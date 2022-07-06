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    В аварии на Рижском пострадали четверо. Каршеринг поехал на красный

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    В утренней аварии на Рижском проспекте пострадали четыре человека. Произошла она из-за того, что водитель каршеринга поехал на красный, рассказали 6 июля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Около четырех утра дорожная полиция попыталась остановить каршеринговую «КИА» для проверки документов, но водитель требование проигнорировал и, видимо, пустился в бега. Он проехал по перекрестку Рижского и Старо-Петергофского проспектов на красный и столкнулся со «Шкодой» — с последующим наездом на стоящие «Хёндай», «КИА», «Форд» и «Мерседес».

    23-летний водитель арендованного авто отправился в больницу в тяжелом состоянии, его 24-летний пассажир и 22-летняя пассажирка — в среднем, а 25-летний пассажир «Хёндая» — в легком. Отмечается, что водителя «КИА» направили на медосвидетельствование.

    Ранее «Фонтанка» показывала кадры с места аварии. Каршеринг от удара перевернулся на крышу.

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