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    Такси на Рижском сжали, каршеринг перевернули. Очевидцы сообщают о погоне

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    Такси и каршеринг столкнулись утром 6 июля на Рижском проспекте, каршеринг от удара перевернулся на крышу.

    Фотографии и некоторую информацию об аварии публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы. По словам Вероники, есть ещё как минимум один участник ДТП — разбитый «Фольксваген» на Старо-Петергофском проспекте. «Тут еще на фото не показано, но и следующая машина после такси тоже разбита. Я думаю, и карш, и «Фольц» неслись оба. У карша вся бочина вмята со стороны водителя», — рассказывает очевидица.

    Двое подписчиков группы утверждают, что каршеринг скрывался от погони ГИБДД. «Карш уходил от ДПСников. Не ушёл... В машине, помимо водителя, было 2 пассажира. Скорая приехала быстро, и МЧС тоже», — пишет Игорь.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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