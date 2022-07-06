Такси на Рижском сжали, каршеринг перевернули. Очевидцы сообщают о погоне

Такси и каршеринг столкнулись утром 6 июля на Рижском проспекте, каршеринг от удара перевернулся на крышу.
Фотографии и некоторую информацию об аварии публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы. По словам Вероники, есть ещё как минимум один участник ДТП — разбитый «Фольксваген» на Старо-Петергофском проспекте. «Тут еще на фото не показано, но и следующая машина после такси тоже разбита. Я думаю, и карш, и «Фольц» неслись оба. У карша вся бочина вмята со стороны водителя», — рассказывает очевидица.
Двое подписчиков группы утверждают, что каршеринг скрывался от погони ГИБДД. «Карш уходил от ДПСников. Не ушёл... В машине, помимо водителя, было 2 пассажира. Скорая приехала быстро, и МЧС тоже», — пишет Игорь.
Обстоятельства ДТП выясняются.