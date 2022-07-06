«Небольшой провал». В Смольном подтвердили низкие результаты ЕГЭ по химии в Петербурге

Петербургским педагогам предстоит проанализировать причины невысоких результатов по химии на ЕГЭ-2022. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.
«С химией небольшой провал. Возможно, дело в заданиях. Будем анализировать», — отметила Путиловская, добавив, что в некоторых регионах также наблюдается снижение результатов.
100 баллов по химии получили 16 работ, средний тестовый балл по предмету в этом году составил 53,8. В прошлом году 57 выпускников получили максимум по химии, а средний балл составлял 58,37. Подробнее о причинах снижения результатов читайте в материале «Фонтанки».