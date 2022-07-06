«Небольшой провал». В Смольном подтвердили низкие результаты ЕГЭ по химии в Петербурге

Петербургским педагогам предстоит проанализировать причины невысоких результатов по химии на ЕГЭ-2022. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.



«С химией небольшой провал. Возможно, дело в заданиях. Будем анализировать», — отметила Путиловская, добавив, что в некоторых регионах также наблюдается снижение результатов.

