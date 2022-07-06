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    Пенсионер из Тихвина угнал в Петербурге пикап ради запчастей и через неделю пришел сдаваться

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    Тихвинский пенсионер поддался соблазну и увез из Петербурга чужой пикап. Он хотел разобрать машину на запчасти, однако через неделю сам пришел в полицию с повинной.

    Вечером 30 июня в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 40-летний петербуржец и сообщил, что в период с 15 мая до полудня 30 июня от дома 15 по улице Коммуны был похищен его Mitsubishi L200 2012 года выпуска стоимостью 980 000 рублей. А 5 июля правоохранителям поступила явка с повинной от 66-летнего пенсионера из Тихвина. Мужчина признался, что утром 28 июня похитил L200 с улицы Коммуны и на эвакуаторе увез его к своему дому в Тихвине, чтобы позже использовать запчасти от пикапа по своему усмотрению. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 июля.

    В первом часу ночи 6 июля похищенный «Митсубиши» нашли на одной из улиц Тихвина. После осмотра машину вернут собственнику под сохранную расписку. Пенсионера отпустили под подписку о невыезде. По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (статья 158, часть 3, пункт «в», УК РФ).

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