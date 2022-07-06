Пенсионер из Тихвина угнал в Петербурге пикап ради запчастей и через неделю пришел сдаваться

Тихвинский пенсионер поддался соблазну и увез из Петербурга чужой пикап. Он хотел разобрать машину на запчасти, однако через неделю сам пришел в полицию с повинной.
Вечером 30 июня в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 40-летний петербуржец и сообщил, что в период с 15 мая до полудня 30 июня от дома 15 по улице Коммуны был похищен его Mitsubishi L200 2012 года выпуска стоимостью
В первом часу ночи 6 июля похищенный «Митсубиши» нашли на одной из улиц Тихвина. После осмотра машину вернут собственнику под сохранную расписку. Пенсионера отпустили под подписку о невыезде. По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (