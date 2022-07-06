Ректора РАНХиГС Мау отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении средств вуза, отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Минобрнауки.



«В связи с невозможностью исполнения обязанностей заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России ректором РАНХиГС В. А. Мау временно исполняющим эти функции будет назначен один из членов комиссии ВАК. Состав комиссии, в том числе внесение в него изменений, утверждается правительством Российской Федерации», — цитирует сообщение ТАСС.

