Ректора РАНХиГС Мау отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении средств вуза, отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Минобрнауки.
«В связи с невозможностью исполнения обязанностей заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России ректором РАНХиГС
Как писала «Фонтанка», Мау, возглавлявшему вуз 20 лет, предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества. Вину ученый не признает.
Сейчас Владимир Мау находится под домашним арестом. Его дело связано с делами бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Их обвиняют в мошенничестве с деньгами из бюджета, выделенными на развитие образования.