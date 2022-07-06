Прежде чем открыть стрельбу в ТЦ в Копенгагене, мужчина не смог дозвониться до психиатров

Прежде чем открыть стрельбу в торговом центре в Копенгагене, 22-летний мужчина звонил на экстренную линию психиатрического фонда, но ему никто не ответил. Об этом 6 июля сообщает Датское радио.
Линия экстренной помощи в воскресенье днем не работала. Её режим изменился из-за летних каникул.
Через несколько часов после этого, по данным полиции, мужчина убил трех человек и еще несколько серьёзно ранил из винтовки.
В службе комментировать информацию не стали. «Мы не хотим комментировать конкретный случай. Наши консультации на
Вечером 3 июля в торговом центре «Филдс» в Копенгагене неизвестный открыл стрельбу. Погибли 17-летние датчанин и датчанка, а также 47-летний мужчина с гражданством России, проживающий в Дании. Ранены двое датчан и двое шведов. Рядом с ТЦ полицейские задержали 22-летнего датчанина с винтовкой. Мотив неизвестен. Полиция полагает, что он действовал в одиночку. Ранее мужчина наблюдался у психиатров.