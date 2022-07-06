Прежде чем открыть стрельбу в ТЦ в Копенгагене, мужчина не смог дозвониться до психиатров

Прежде чем открыть стрельбу в торговом центре в Копенгагене, 22-летний мужчина звонил на экстренную линию психиатрического фонда, но ему никто не ответил. Об этом 6 июля сообщает Датское радио.



Линия экстренной помощи в воскресенье днем не работала. Её режим изменился из-за летних каникул.



Через несколько часов после этого, по данным полиции, мужчина убил трех человек и еще несколько серьёзно ранил из винтовки.

