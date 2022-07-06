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    Девушку, попавшую под прилетевший с дороги «Солярис» на Германа, отпустили из больницы домой

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    Стали известны подробности аварии, произошедшей вечером 5 июля в Красносельском районе Петербурга. В столкновении двух автомобилей пострадала девушка-пешеход. К счастью, обошлось без тяжелых травм.

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    В восемь часов вечера вторника в дежурную часть МВД поступила информация о ДТП на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 июля. В полиции установили, что 26-летняя девушка на автомобиле Hyundai Solaris не пропустила другой «Солярис», под управлением 56-летнего водителя, и, поворачивая, врезалась в него. От удара второй «Хёнде» перевернулся и задел 27-летнюю девушку-пешехода.

    Очевидцы сообщали, что пострадавшая попала под удар уже на тротуаре. Девушку увезли в больницу. По уточненной информации, позже ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Все водители, по предварительным данным, были трезвы, добавляют в главке.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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