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    На Партизана Германа «Солярис» вылетел на тротуар, сбил пешехода и оседлал урну

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    Пешеход попал под удар автомобиля, оказавшегося на тротуаре в Красносельском районе города. Последствия аварии 5 июля показывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    Как рассказывают очевидцы, на перекрёстке улиц Партизана Германа и Чекистов один «Хёндэ Солярис» не пропустил другой. В результате один из автомобилей задел «Рено» и вылетел на тротуар, уронив дорожный знак и запрыгнув на урну.

    Под удар попал пешеход, которого увезла скорая. В комментариях уточняют, что пострадала девушка. «Всё случилось на глазах у ГАИшников, которые стояли первыми на светофоре и первыми оказали помощь», - добавляет Константин.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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