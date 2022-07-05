На Партизана Германа «Солярис» вылетел на тротуар, сбил пешехода и оседлал урну

Пешеход попал под удар автомобиля, оказавшегося на тротуаре в Красносельском районе города. Последствия аварии 5 июля показывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Как рассказывают очевидцы, на перекрёстке улиц Партизана Германа и Чекистов один «Хёндэ Солярис» не пропустил другой. В результате один из автомобилей задел «Рено» и вылетел на тротуар, уронив дорожный знак и запрыгнув на урну.



Под удар попал пешеход, которого увезла скорая. В комментариях уточняют, что пострадала девушка. «Всё случилось на глазах у ГАИшников, которые стояли первыми на светофоре и первыми оказали помощь», - добавляет Константин.

