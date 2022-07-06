Ося уплыл в Ладогу. У него «ужасно дикий характер», и людям это нравится

В Фонде друзей балтийской нерпы — новый выпускник. В дикую природу отправился Ося.
«На днях выпустили в Ладогу нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком. До попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться и приобрёл ужасно дикий характер. Всё время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую-то каверзу. Но плохое отношение выпускников к людям нас очень радует. Счастливой охоты!» — рассказали в сообществе фонда во «ВКонтакте» 6 июля.
Спасение тюленей 699–23–99
В июне в Финский залив выпустили трёх тюленей, прошедших реабилитацию в Центре помощи морским млекопитающим.