    Пробки

    3/10

    usd58.51eur60.16
    ТЕМА ДНЯ

    Бывший глава ГУ МВД Умнов в изоляторе

    Распродажа в IKEAОпасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ося уплыл в Ладогу. У него «ужасно дикий характер», и людям это нравится

    3867
    1 комментарий

    В Фонде друзей балтийской нерпы — новый выпускник. В дикую природу отправился Ося.

    ПоделитьсяПоделиться

    «На днях выпустили в Ладогу нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком. До попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться и приобрёл ужасно дикий характер. Всё время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую-то каверзу. Но плохое отношение выпускников к людям нас очень радует. Счастливой охоты!» — рассказали в сообществе фонда во «ВКонтакте» 6 июля.

    Спасение тюленей 699–23–99

    В июне в Финский залив выпустили трёх тюленей, прошедших реабилитацию в Центре помощи морским млекопитающим.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Комментарии
    1

    Новости компаний

    close
    close