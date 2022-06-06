Хорошие мальчики, счастливого путешествия. Смотрите, как в Финский залив выпускают спасённых тюленей

В Финский залив выпустили трёх тюленей, прошедших реабилитацию в Центре помощи морским млекопитающим в этом году. Впредь им придётся жить самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 6 июня, животных привезли на берег водоёма у посёлка Молодёжное на автомобилях предприятия. Все трое ластоногих пассажиров — самцы.



Первого нашли на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС. Его принесло туда на остатках тающего льда из-за сильного ветра. В возрасте 1,5 месяца он весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы. Малютку назвали Ураном.