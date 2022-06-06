Хорошие мальчики, счастливого путешествия. Смотрите, как в Финский залив выпускают спасённых тюленей

В Финский залив выпустили трёх тюленей, прошедших реабилитацию в Центре помощи морским млекопитающим в этом году. Впредь им придётся жить самостоятельно.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 6 июня, животных привезли на берег водоёма у посёлка Молодёжное на автомобилях предприятия. Все трое ластоногих пассажиров — самцы.
Первого нашли на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС. Его принесло туда на остатках тающего льда из-за сильного ветра. В возрасте 1,5 месяца он весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы. Малютку назвали Ураном.
Второго детёныша нашли в посёлке Лебяжье и назвали Шепелёвым. Животное весило 18 килограммов (в два раза меньше положенного) и находилось в крайне тяжёлом состоянии. У тюлененка была высокая температура, гнойный абсцесс под ластой и поклёвы на спине.
Третьего тюленя — Казакова — обнаружили на улице Маршала Казакова в Петербурге. Он был сильно истощен и травмирован.
«Сейчас все животные прошли курс лечения, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни», — отметили в пресс-службе.
В группе Фонда друзей балтийской нерпы сегодня днём показывали трёх ластоногих, ожидающих отправления на залив. В комментариях к записи им пожелали «счастливого путешествия» и «много вкусной рыбы».
«Фонтанка» писала, что выпущенному тюленю Урану на холку приделали спутниковый передатчик. С помощью устройства специалисты смогут наблюдать за передвижениями животного.