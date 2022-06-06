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    Тюлененок с антенной. Фонд друзей балтийской нерпы выпустит Урана и будет наблюдать

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    Тюленя Урана подготовили к началу новой жизни в дикой природе. Ему на холку приделали спутниковый передатчик, чтобы наблюдать за его передвижениями. Об этом 5 июня рассказал Фонд друзей балтийской нерпы в своей группе во «ВКонтакте».

    Урана нашли около Ленинградской атомной электростанции, а в Фонд его доставили сотрудники ЛАЭС. Тогда он был истощен, простужен, поражен паразитами и очень слаб. Уран подрос и уже может жить самостоятельно.

    «Благодаря помощи Ленинградской атомной станции мы смогли приобрести спутниковый передатчик, трафик к нему и теперь, вместе с вами, сможем наблюдать, как тюленёнок Уран будет заново пытаться начать свою дикую жизнь», — говорится в группе «Спасение тюленей 699–23–99».

    Урана вместе с другими питомцами Фонда друзей балтийской нерпы должны в понедельник, 6 июня, выпустить в Финский залив.

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