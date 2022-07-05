После утреннего дождя Нева намекает, что в берегах ей тесно. Впереди комфортное лето

Первый за тринадцать дней дождь видоизменил набережную в центре Петербурга, где спасались от жары утомлённые солнцем горожане.
К вечеру 5 июля для того, чтобы охладить ноги в Неве, достаточно было спуститься на причал у Литейного моста. Вода поднялась настолько, что пройтись по нему и остаться сухим, не удавалось.
«Фонтанка.ру»
Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, после тринадцати засушливых дней на большей части территории города, в том числе в центре, выпало от 6 до 16 мм дождя.
В прогнозах на среду, 6 июля, кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. В четверг ещё свежее: 7 июля петербуржцам сулят более обильные осадки и 21 — 23 градуса. При этом в ночь на пятницу температура может опуститься до + 11.