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    «Аэрофлот» создает крупнейшую компанию по обслуживанию авиалайнеров

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    Крупнейшая в России компания-провайдер по техническому обслуживанию и ремонту самолетов появится на базе дочерней структуры «Аэрофлота».

    Как сообщил перевозчик 5 июля, «А-Техникс» до конца 2022 года будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) Аэрофлота. В результате компания станет лидером по объёмам производственных мощностей, и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов не только внутри страны, но и в СНГ и Восточной Европе

    «А-Техникс» уже обслуживает самолёты Boeing 737, Boeing 747, Boeing 747F, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320Family и SSJ 100. Вскоре к ним добавится Airbus A320neo.

    Ранее эксперты прогнозировали, что детали к самолётам закончатся в России спустя полгода, после введения ограничений, и может начаться «каннибализм флота», когда самолеты разбирают на запчасти.

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