«Аэрофлот» создает крупнейшую компанию по обслуживанию авиалайнеров

Крупнейшая в России компания-провайдер по техническому обслуживанию и ремонту самолетов появится на базе дочерней структуры «Аэрофлота».
Как сообщил перевозчик 5 июля, «А-Техникс» до конца 2022 года будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) Аэрофлота. В результате компания станет лидером по объёмам производственных мощностей, и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов не только внутри страны, но и в СНГ и Восточной Европе
«А-Техникс» уже обслуживает самолёты Boeing 737, Boeing 747, Boeing 747F, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320Family и SSJ 100. Вскоре к ним добавится Airbus A320neo.
Ранее эксперты прогнозировали, что детали к самолётам закончатся в России спустя полгода, после введения ограничений, и может начаться «каннибализм флота», когда самолеты разбирают на запчасти.