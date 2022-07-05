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    Подросток утонул в реке под Петербургом. Он плавал вне зоны патрулирования спасателей

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    Купальный сезон в Петербурге и Ленинградской области продолжает пополняться жертвами. 5 июля несчастный случай произошёл на реке Волхове, сообщает Аварийно-спасательная служба по региону.

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    Помощь поисково-спасательного отряда города Новая Ладога потребовалась на реке Волхове в начале четвёртого часа дня, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе. Обследовав акваторию, спасатели достали из воды тело мальчика. Его передали сотрудникам полиции.

    Подросток купался в не оборудованном для этого месте, в зону патрулирования отряда оно не входит.

    С начала лета по 4 июля в водоёмах Ленобласти утонули двое детей и 11 взрослых. Шестеро из них погибли за последнюю неделю, с 27 июня по 3 июля.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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