Подросток утонул в реке под Петербургом. Он плавал вне зоны патрулирования спасателей

Купальный сезон в Петербурге и Ленинградской области продолжает пополняться жертвами. 5 июля несчастный случай произошёл на реке Волхове, сообщает Аварийно-спасательная служба по региону.
Помощь поисково-спасательного отряда города Новая Ладога потребовалась на реке Волхове в начале четвёртого часа дня, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе. Обследовав акваторию, спасатели достали из воды тело мальчика. Его передали сотрудникам полиции.
Подросток купался в не оборудованном для этого месте, в зону патрулирования отряда оно не входит.
С начала лета по 4 июля в водоёмах Ленобласти утонули двое детей и 11 взрослых. Шестеро из них погибли за последнюю неделю, с 27 июня по 3 июля.