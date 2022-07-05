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    Госдума одобрила в первом чтении запрет на митинги у зданий органов власти

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    Государственная дума 5 июля приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает количество разрешенных мест для проведения митингов, шествий и демонстраций. Документ опубликован на портале «Законотворчество».

    Если проект закона примут, митинги запретят проводить у зданий органов публичной власти и прилегающих к ним территорий. Под запрет попадут также здания и территории вокзалов, аэропортов, портов и пристаней. Кроме того, норму предлагают распространить на образовательные и медицинские организации, организации социальной защиты населения, детские и спортивные площадки, культовые помещения и здания, принадлежащие религиозным организациям.

    Регионы смогут дополнительно определять места, в которых запрещено проведение демонстраций. Основанием для этого могут стать исторические, культурные или иные объективные особенности субъекта.

    В документе также прописано, что организаторами митингов не смогут становиться иностранные агенты. Аналогичная норма содержалась в новом законе об иноагентах, который Госдума приняла в окончательном, третьем чтении 29 июня.

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