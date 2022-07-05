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    Эксперты объяснили, почему рубль резко упал на биржевых торгах

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    14 комментариев

    Рубль резко ослабел на Мосбирже во вторник, 5 июля. По итогам торгов курс доллара к национальной российской валюте вырос к окончанию предыдущей торговой сессии на 10,7%, евро — на 9,5%. Таким образом, доллар снова стоит 61 рубль, евро — 63 рубля, а ведь только вчера они оба находились недалеко от 55 рублей. «Фонтанка» узнала у экспертов, что изменилось.

    Аналитики сходятся во мнении, что рубль падает под влиянием совокупности факторов. Одним из них главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова называет окончание периода налоговых платежей экспортеров. Предложение валюты на рынке если не сокращается, то хотя бы перестало расти.

    «При этом есть гипотеза, связанная с тем, что какие-то эмитенты под выплаты по евробондам аккумулируют валюту, что называется, по привлекательному курсу. Есть гипотеза о том, что начал восстанавливаться импорт. Есть возможное спекулятивное объяснение: какие-то крупные игроки, у которых были шорты по валютной позиции, стали их закрывать. Они ждали дальнейшего укрепления рубля и сейчас разворачивают позиции, потому что его не произошло, — объясняет Орлова. — Что из этого верно или все эти факторы работают — сказать трудно».

    По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, нельзя исключать, что некоторые крупные инвесторы, увидев доллар вблизи 50 рублей, решили зафиксироваться. Кроме того, он называет еще несколько факторов.

    «Сначала Центробанк смягчил рамки валютного контроля, а власти провели вербальные интервенции. Позже стало известно о сокращении прокачки газа по направлениям Северного и Турецкого потоков — вероятно, поступление валюты в страну уменьшилось, что также оставило рубль без опоры. Мог увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые развивают тему с параллельным импортом», — отмечает Джиоев.

    «Как мы уже говорили ранее, равновесный курс доллара США находится в пределах 50–60 рублей. Сейчас рубль ищет точку опоры», — добавил он.

    Ранее «Фонтанка» подробно объясняла, почему крепкий рубль вызвал массу недовольства у российских промышленников, а чиновники ломают голову над тем, как его ослабить. Способ сделать это обсуждается во властных структурах. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что рассматривается даже такой радикальный шаг, как переход к таргетированию курса рубля. То есть предлагается больше усилий прилагать не к сдерживанию цен, а к регулированию курса. Пока Центральный банк выступает против этого. Там считают, что такие действия приведут к росту инфляции, таргетирование которой остается главной целью ЦБ. Обсуждение продолжается.

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    Комментарии 14

    chip105 Июл 2022 в 20:59
    В марте депутаты рвали на себе рубахи - будем восстанавливать промышленность, индустриализация, все импортозаместим на зависть врагам! Пришло лето и тема про "наше все" окончательно стухла, скромно заменилась "параллельным" импортом, попросту говоря нелегальными закупками через подставных казачков. Ну а курс рубля, низкий выгоден продаванам ресурсов-олигархам, спекулянтам.
    +0-0
    Maik505 Июл 2022 в 20:55
    Филькина грамота этот курс. Где мне пойти и купить 100 евров по этому курсу?
    +0-0
    ivan5_5e4d10fe646f605 Июл 2022 в 20:47
    Покупать или продавать, эксперды? Кто готов поручиться за свою болтовню?
    +0-0
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    Комментарии
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