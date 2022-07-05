Эксперты объяснили, почему рубль резко упал на биржевых торгах

Рубль резко ослабел на Мосбирже во вторник, 5 июля. По итогам торгов курс доллара к национальной российской валюте вырос к окончанию предыдущей торговой сессии на 10,7%, евро — на 9,5%. Таким образом, доллар снова стоит 61 рубль, евро — 63 рубля, а ведь только вчера они оба находились недалеко от 55 рублей. «Фонтанка» узнала у экспертов, что изменилось.



Аналитики сходятся во мнении, что рубль падает под влиянием совокупности факторов. Одним из них главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова называет окончание периода налоговых платежей экспортеров. Предложение валюты на рынке если не сокращается, то хотя бы перестало расти.



«При этом есть гипотеза, связанная с тем, что какие-то эмитенты под выплаты по евробондам аккумулируют валюту, что называется, по привлекательному курсу. Есть гипотеза о том, что начал восстанавливаться импорт. Есть возможное спекулятивное объяснение: какие-то крупные игроки, у которых были шорты по валютной позиции, стали их закрывать. Они ждали дальнейшего укрепления рубля и сейчас разворачивают позиции, потому что его не произошло, — объясняет Орлова. — Что из этого верно или все эти факторы работают — сказать трудно».

По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, нельзя исключать, что некоторые крупные инвесторы, увидев доллар вблизи 50 рублей, решили зафиксироваться. Кроме того, он называет еще несколько факторов. «Сначала Центробанк смягчил рамки валютного контроля, а власти провели вербальные интервенции. Позже стало известно о сокращении прокачки газа по направлениям Северного и Турецкого потоков — вероятно, поступление валюты в страну уменьшилось, что также оставило рубль без опоры. Мог увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые развивают тему с параллельным импортом», — отмечает Джиоев.