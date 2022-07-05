Конкурс — шесть человек на место. В Морском лицее Петербурга не хватило мест первоклассникам

Морской лицей в Приморском районе Петербурга не сможет принять всех первоклашек из близлежащих домов. Семьям, прикреплённым к учреждению пропиской, начали приходить отказы. Об этом «Фонтанке» сообщила жительница района Ирина.



«Школа набрала всего два класса первоклашек, и только льготников, а всем приписанным по прописке первоклашкам отказала, — отметила Ирина. — Месяц назад у меня родился второй ребенок. Поэтому водить моего сына-первоклассника в школу мне придется вместе с новорожденным ребенком».



Морской лицей на Комендантском проспекте был открыт в 2021 году. Учреждение рассчитано на 550 мест. В пресс-службе администрации Приморского района уточнили, что в первый год работы лицей уже принял 645 детей с 1-го по 8-й класс.



В этом году в Морской лицей зачислено 76 детей в два первых класса, из них 75% — по федеральной льготе. Всего в школу поступило более 500 заявлений.

«К сожалению, учреждение не сможет принять в первые классы всех желающих, — отметили в администрации Приморского района. — Родителям, не получившим направление для зачисления в школу, следует обратиться в конфликтную комиссию. Тем, кто выбирал в качестве приоритетного учреждения Морской лицей, будут предложены в качестве альтернативы школы: 635, 575, 595, 578, 581, 583, 40, 38, 165».

