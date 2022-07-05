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    Конкурс — шесть человек на место. В Морском лицее Петербурга не хватило мест первоклассникам

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    8 комментариев

    Морской лицей в Приморском районе Петербурга не сможет принять всех первоклашек из близлежащих домов. Семьям, прикреплённым к учреждению пропиской, начали приходить отказы. Об этом «Фонтанке» сообщила жительница района Ирина.

    «Школа набрала всего два класса первоклашек, и только льготников, а всем приписанным по прописке первоклашкам отказала, — отметила Ирина. — Месяц назад у меня родился второй ребенок. Поэтому водить моего сына-первоклассника в школу мне придется вместе с новорожденным ребенком».

    Морской лицей на Комендантском проспекте был открыт в 2021 году. Учреждение рассчитано на 550 мест. В пресс-службе администрации Приморского района уточнили, что в первый год работы лицей уже принял 645 детей с 1-го по 8-й класс.

    В этом году в Морской лицей зачислено 76 детей в два первых класса, из них 75% — по федеральной льготе. Всего в школу поступило более 500 заявлений.

    «К сожалению, учреждение не сможет принять в первые классы всех желающих, — отметили в администрации Приморского района. — Родителям, не получившим направление для зачисления в школу, следует обратиться в конфликтную комиссию. Тем, кто выбирал в качестве приоритетного учреждения Морской лицей, будут предложены в качестве альтернативы школы: 635, 575, 595, 578, 581, 583, 40, 38, 165».

    В сентябре 2022 года в Приморском районе запланировано открытие двух школ на 2 200 мест (в ЖК «Чистое небо» и ЖК «Орловский парк»), а также начальной школы, совмещенной с детским садом на 470 мест в Северо-Приморской части.

    Аналогичная ситуация с нехваткой мест в первых классах сложилась в ЖК «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе. Родителям предложили возить детей на уроки за несколько километров от дома, несогласным пришлось посидеть запертыми в школьном кабинете.

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    Комментарии 8

    Antuan Rokanten05 Июл 2022 в 17:27
    Я и говорю, что проблема по всему городу такая. Детей в школу не берут, так как количество льготников зашкаливает. Получается, что все равны, но кто-то равнее других? Безобразие! Чиновников к ответу.
    +0-0
    alexadmin05 Июл 2022 в 17:17
    Интересно, скоро оттуда учителя побегут? Учить детей самих Федеральных Льготников - то еще удовольствие.
    +0-0
    26055936105 Июл 2022 в 17:12
    Дано необходима реформа образования, когда специализации будут ввозиться только после 9 класса. До того вся программа для всех детей должна быть одинаковая с правом выбора дополнительного обучения по тем или иным предметам по их выбору после уроков в дополнительное время в любом учебном учреждении района.
    +0-0
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    Комментарии
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