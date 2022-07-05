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    Вице-премьер объяснил, зачем нужны законы о «военных рельсах» для экономики

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    7 комментариев

    Законопроекты, связанные с обеспечением проведения спецопераций, создадут условия для оптимального осуществления кампаний, а также сократят сроки заказов. Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов в Государственной думе 5 июля.

    Заявление вице-премьер сделал перед рассмотрением проектов законов об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России, а также поправок в Трудовой кодекс страны.

    «Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика», — заявил Борисов (цитата по РИА Новости).

    При этом ряд ведомств страны смогут изменять количество продукции по уже действующим контрактам. Такая возможность, правда, будет предусмотрена лишь при введении «специальных мер».

    В данный момент законопроект принят в первом чтении.

    Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму правительством по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Документ, в частности, предполагает, что сотрудников ряда предприятий можно будет привлекать к работе внеурочно и в выходные.

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    Комментарии 7

    25267490105 Июл 2022 в 15:43
    "Пушки вместо масла", такое уже было в 20 веке, чем кончилось все знают.
    +1-0
    Oliv05 Июл 2022 в 15:32
    Все, что касается тендеров, конкурсов, открытой информации о сделках для чиновников крайне болезненная тема. Им выгоднее ловить рыбку в мутной воде. Т.е. работать с прикормленными компаниями, тратить средства бюджета как угодно, на что угодно, бесконтрольно и безостановочно. И чем меньше общество будет об этом знать, тем они вольготнее будут себя чувствовать. Единственный, пока еще с трудом преодолеваемый ими барьер - то, что бюджет, все-таки, это не личные средства чиновников, а денежный фонд всего населения страны, который требуется расходовать в интересах почему-то именно этого населения.
    +0-0
    Zet05 Июл 2022 в 15:21
    Проект позволит поплёвывать на Трудовой кодекс и пытаться заставить работать больше установленного сверхурочно и в выходные. Также с его помощью можно будет нагнуть несговорчивых директоров заключить кабальный контракт. Но рабочим, стоящим у станков, платить за все эти хотелки придётся, за отгулы и трудодни они работать не станут. Деньги на это предложат у госбанка в кредит взять. А когда вернуть не получится, частный звод перекочует в госсобственность. Хотя сейчас и так почти весь ВПК государственный через ОАК, ОСК, ОДК, Ростех... А не обеспеченные товарами народного потребления деньги за сверхурочки на рынок выплеснутся и инфляцию ещё больше разгонят...
    +1-0
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