Вице-премьер объяснил, зачем нужны законы о «военных рельсах» для экономики

Законопроекты, связанные с обеспечением проведения спецопераций, создадут условия для оптимального осуществления кампаний, а также сократят сроки заказов. Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов в Государственной думе 5 июля.
Заявление вице-премьер сделал перед рассмотрением проектов законов об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России, а также поправок в Трудовой кодекс страны.
«Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика», — заявил Борисов (цитата по РИА Новости).
При этом ряд ведомств страны смогут изменять количество продукции по уже действующим контрактам. Такая возможность, правда, будет предусмотрена лишь при введении «специальных мер».
В данный момент законопроект принят в первом чтении.
Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму правительством по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Документ, в частности, предполагает, что сотрудников ряда предприятий можно будет привлекать к работе внеурочно и в выходные.