Вице-премьер объяснил, зачем нужны законы о «военных рельсах» для экономики

Законопроекты, связанные с обеспечением проведения спецопераций, создадут условия для оптимального осуществления кампаний, а также сократят сроки заказов. Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов в Государственной думе 5 июля.



Заявление вице-премьер сделал перед рассмотрением проектов законов об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России, а также поправок в Трудовой кодекс страны.

