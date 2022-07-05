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    «Глупость, казалось бы, для России». Путин удивился импорту корма для животных

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    28 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин удивился тому, что рынок кормов для животных в стране был импортным, он призвал исправить ситуацию. Эта тема была затронута на встрече главы государства с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в Москве.

    Здунов докладывал о развитии импортозамещения в республике и отметил, что среди новых направлений появилось производство кормов для домашних животных.

    «Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети», — сказал глава Мордовии.

    Путин: Импорт корма для животных, да?

    Здунов: Да.

    Путин: Глупость, казалось бы, для России.

    Здунов: Казалось бы, да, но огромный объём рынка, мы нацелены его завоевать, потому что большие деньги.

    Путин: Да, конечно. Так и надо сделать.

    О проблемах с кормом для животных в России «Фонтанка» писала еще в начале апреля. Тогда на фоне событий на Украине и ухода с рынка западных компаний цены на данную продукцию взлетели, а некоторые импортные марки исчезли с полок. При этом отмечалось, что в страну из-за рубежа ввозится всего 37 % от общего объема потребления.

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    Комментарии 28

    Аристотель05 Июл 2022 в 16:35
    Вискасы и фрискисы можно заменить, от них редкая кошка за год не загнётся. А кто из отечественных производителей разработал уринарные корма? От обычного корма, даже хорошего, животное будет мучиться циститом пока не сдохнет.
    +0-0
    26209002105 Июл 2022 в 15:48
    Как говорится людей не жалко, хоть бы животных пожалели, но нет
    +0-0
    25267490105 Июл 2022 в 15:46
    Он удивится , увидев , что ФСО на гелендевагенах рассекает, а поп Гундяев на бронированном Мерседесе.
    +1-0
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    Комментарии
    28

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