«Глупость, казалось бы, для России». Путин удивился импорту корма для животных

Президент РФ Владимир Путин удивился тому, что рынок кормов для животных в стране был импортным, он призвал исправить ситуацию. Эта тема была затронута на встрече главы государства с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в Москве.



Здунов докладывал о развитии импортозамещения в республике и отметил, что среди новых направлений появилось производство кормов для домашних животных.



«Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети», — сказал глава Мордовии.

