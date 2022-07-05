«Глупость, казалось бы, для России». Путин удивился импорту корма для животных

Президент РФ Владимир Путин удивился тому, что рынок кормов для животных в стране был импортным, он призвал исправить ситуацию. Эта тема была затронута на встрече главы государства с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в Москве.
Здунов докладывал о развитии импортозамещения в республике и отметил, что среди новых направлений появилось производство кормов для домашних животных.
«Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети», — сказал глава Мордовии.
Путин: Импорт корма для животных, да?
Здунов: Да.
Путин: Глупость, казалось бы, для России.
Здунов: Казалось бы, да, но огромный объём рынка, мы нацелены его завоевать, потому что большие деньги.
Путин: Да, конечно. Так и надо сделать.
О проблемах с кормом для животных в России «Фонтанка» писала еще в начале апреля. Тогда на фоне событий на Украине и ухода с рынка западных компаний цены на данную продукцию взлетели, а некоторые импортные марки исчезли с полок. При этом отмечалось, что в страну из-за рубежа ввозится всего