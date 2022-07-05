Водителя Great Wall наказали за «подножку» летящей «Ладе» в Горелово

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который выехал на главную, не пропустив мчавшую по ней с превышением машину. Второй участник ДТП успел примириться с пострадавшими и под суд не пошел.

Авария произошла 2 мая 2020 года в 14:31 на неравнозначном и нерегулируемом перекрестке Дачной и Заречной улиц в Горелово, сообщает 5 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на автомобиле Great Wall Hover ехал по Дачной от Авиационной улицы в сторону Заречной. Выезжая на перекресток со второстепенной Дачной на скорости около 5–10 км/ч и поворачивая налево к Набережной улице, он в нарушение требований знака «Уступи дорогу» не пропустил ВАЗ-2110, который ехал по главной Заречной в сторону Набережной на скорости не менее 102 км/ч.

От удара внедорожник перевернулся, оказавшись на крыше в придорожной канаве. В результате ДТП двое пассажиров «Лады» получили тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что пострадали 18-летние водитель и пассажир.

Водитель «Ховера» свою вину отрицал, утверждая, что единственной причиной аварии стало превышение скорости водителем «Лады» и что если б тот соблюдал скоростной режим, столкновения бы не произошло. Тем не менее, суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.264 УК РФ), и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы с лишением прав на 2 года. Но в связи с истечением сроков давности уголовного преследования от наказания мужчина был освобожден.