Баскетболиста «Зенита» дисквалифицировали за наркотики

Баскетболист петербургского «Зенита» Дмитрий Кулагин пойман на допинге. Как сообщили на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 30-летний игрок дисквалифицирован на три месяца.
Уточняется, что он нарушил два пункта Общероссийских антидопинговых правил: «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и «использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода».
Срок дисквалификации 30-летнего игрока начинается с 24 июня 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на специалиста по связям с общественностью РУСАДА Галину Коврову, в анализах Кулагина обнаружили следы наркотиков. Обычно дисквалификация за употребление спортсменом подобных веществ в соревновательный период составляет от двух лет. Однако в случае с Кулагиным допинг-пробу взяли во внесоревновательный период. Благодаря этому длительного отстранения удалось избежать.
Отметим, что Дмитрий Кулагин стал чемпионом в составе «Зенита» в сезоне-2021/22. Он отыграл практически во всех матчах победного плей-офф. Баскетболист внезапно пропал из состава после второго матча финальной серии с ЦСКА. Руководство «Зенита» объясняло это травмой игрока.