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    Минпромторг рассказал о решении по таможенным пошлинам на ввоз машин

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    Снижение и отмена таможенных пошлин для автомобилей не отвечает интересам экономики России в текущих условиях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» 5 июля. По его словам, власти не рассматривают введение таких мер.

    В мае депутат Госдумы Иван Сухарев предложил принять льготную ставку пошлины в 5 %, по которой физлицам будет доступно оформление одного автомобиля в течение пяти лет, оставив действующие ставки 48–54 % на уплату пошлины за второй и последующие авто. Минфин отклонил эту инициативу.

    Позже депутат Виталий Милонов выдвинул идею отменить транспортный налог для покупателей российских автомобилей на три года, чтобы простимулировать россиян покупать новые отечественные машины.

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