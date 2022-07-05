Минпромторг рассказал о решении по таможенным пошлинам на ввоз машин

Снижение и отмена таможенных пошлин для автомобилей не отвечает интересам экономики России в текущих условиях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» 5 июля. По его словам, власти не рассматривают введение таких мер.



В мае депутат Госдумы Иван Сухарев предложил принять льготную ставку пошлины в 5 % , по которой физлицам будет доступно оформление одного автомобиля в течение пяти лет, оставив действующие ставки 48–54 % на уплату пошлины за второй и последующие авто. Минфин отклонил эту инициативу.