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    Япония попросила у России разъяснения по указу о «Сахалине-2»

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    4 комментария

    Сроки вступления указа в силу и другие детали по решению о перерегистрации материнской компании «Сахалин-2». Об этом заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Японским компаниям принадлежат в общей сложности 22,5 % акций предприятия.

    «В настоящее время по дипломатическим каналам мы просим предоставить объяснение по поводу сроков выполнения президентского указа, инвестиционных условий и других деталей», — заявил Коити Хагиуда (цитата по ТАСС).

    Указа о передаче имущества «Сахалин Энерджи» государству был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Согласно документу, компания должна быть перерегистрирована на новое, пока не созданное общество с ограниченной ответственностью. Пока указ не вступит в силу, соглашение о разделе продукции остается в силе.

    При этом крупнейшим владельцем акций «Сахалина-2» является «Газпром» — 50 % плюс одна акция. Японские Mitsui & Co. и Mitsubishi владеют 12,5 % и 10 % акций соответственно.

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    Комментарии 4

    26592706605 Июл 2022 в 11:29
    Как в 1917 году, снова принудительно национализируем заводы и фабрики западных буржуинов..........
    +0-0
    Huga Birchtree05 Июл 2022 в 11:26
    Если я правильно понимаю времена в русском языке, то правильно было бы написать: "Японским компаниям принадлежаЛИ в общей сложности 22,5 % акций предприятия."
    +0-0
    SU LUX INN05 Июл 2022 в 11:18
    да, это уже Напоминает цап-царап! попытка обидеть, обобрать Цивилизованных бизнесменов из Японии!
    +0-0
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    Комментарии
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