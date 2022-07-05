Япония попросила у России разъяснения по указу о «Сахалине-2»

Сроки вступления указа в силу и другие детали по решению о перерегистрации материнской компании «Сахалин-2». Об этом заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Японским компаниям принадлежат в общей сложности 22,5 % акций предприятия.



«В настоящее время по дипломатическим каналам мы просим предоставить объяснение по поводу сроков выполнения президентского указа, инвестиционных условий и других деталей», — заявил Коити Хагиуда (цитата по ТАСС).