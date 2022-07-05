Смело берите в руки. У новой 100-рублёвки будут особые свойства

Новая модернизированная 100-рублёвая купюра обладает свойствами, препятствующими размножению микробов. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 5 июля, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.
«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их [микробов] размножению. Но это всё не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — сообщил Трачук.
Он рассчитывает, что модернизация обеспечит снижение уровня фальшивомонетничества.
«Безусловно. Насколько — время покажет. В первое время сильно снизится. Но понять, насколько сильно это произойдет из-за новых банкнот, сложно», — ответил глава Гознака на вопрос, снизится ли уровень фальшивомонетничества благодаря модернизации банкнот.
Он также рассказал о работе над новыми купюрами в
«Могу сказать, что основной выбор завершен, сейчас работают специалисты над их художественным оформлением. Но они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей», — сказал глава Гознака.
На прошлой неделе Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей. Эксперты считают, что она окажется в кошельках россиян не скоро: слишком много нужно технической подготовки. На ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года планируется модернизировать в 2022–2025 годах: сначала купюры по