Смело берите в руки. У новой 100-рублёвки будут особые свойства

«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их [микробов] размножению. Но это всё не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — сообщил Трачук.

«Безусловно. Насколько — время покажет. В первое время сильно снизится. Но понять, насколько сильно это произойдет из-за новых банкнот, сложно», — ответил глава Гознака на вопрос, снизится ли уровень фальшивомонетничества благодаря модернизации банкнот.



Он также рассказал о работе над новыми купюрами в 1 000 и 5 000 рублей.



«Могу сказать, что основной выбор завершен, сейчас работают специалисты над их художественным оформлением. Но они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей», — сказал глава Гознака.

