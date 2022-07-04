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    Глава Калининграда ответил на идею о переименовании города

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    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал предложение переименовать Калининград. Он отметил, что не видит в этом смысла, сообщает РИА Новости.

    Антон Ализанов предложил обратиться за разъяснениями к автору идеи — Сергею Миронову. В частности, уточнить, в чем заключается содержательная часть предложения.

    «В чем основной смысл, не очень понятно», — заявил глава региона (цитата по РИА Новости). Он также отметил, что в данный момент правовая разница между краем и областью отсутствует.

    Ранее переименовать город во Владибалтийск, а область в Балтийский край предложил глава СР Сергей Миронов. По мнению политика, такое решение будет отражать «современные реалии».

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