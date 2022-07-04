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    МВД: Велосипедист поддался рефлексам и попал в ДТП с полицией на проспекте Науки

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    Не разминувшийся с полицейским «Хёндэ» велосипедист перед аварией пытался скрыться от патрульно-постовой службы Калининского района Петербурга. Свою реакцию он списал на рефлексы.

    Подробности аварии, которую видел очевидец 4 июля на проспекте Науки, «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По данным ведомства, велосипедист привлёк внимание ППС на Гражданском проспекте, 14, — при виде правоохранителей мужчина заметно занервничал, на требование остановиться начал усиленно крутить педали.

    «Было организовано преследование на служебном автомобиле. Используя специальные сигналы, в том числе громкую связь, полицейские пытались убедить беглеца остановиться. Спустя несколько минут у дома 14 по проспекту Науки велосипедист сделал разворот, в результате чего произошло касательное столкновение с патрульным автомобилем», — рассказали в главке.

    На двухколёсном транспорте в скорости со служебной машиной соревновался 41-летний мигрант. Проблем с документами у него не оказалось, в России приезжий из ближнего зарубежья находится легально. Причину бегства полицейским он объяснил спонтанной реакцией.

    От вызова скорой мужчина отказался, так что на место вызвали только ДПС — для оформления дорожного происшествия в установленном порядке.

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