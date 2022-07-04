Очевидец: На Науки полиция сбила велосипедиста и отпаивала его водой

Велосипедист не разъехался с полицейским «Хёндэ» в Калининском районе города. Об этом 4 июля сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Фонтанке» он уточнил, что служебный автомобиль ехал по проспекту Науки от Гражданского проспекта в сторону Руставели и сбил велосипедиста при повороте в «карман» около пяти часов вечера. Удар об капот со стороны выглядел жёстким, но после него мужчина был на ногах.
По словам очевидца, к упавшему вышел водитель, дал воду, через несколько минут с велосипедистом разговаривали трое полицейских. Скорой помощи на месте замечено не было.
«Не могу утверждать точно насчёт спецсигналов, но мне показалось, что их в момент аварии не было», — говорит свидетель.
«Фонтанка» обратилась за уточнением к ГУ МВД по Петербургу и области.