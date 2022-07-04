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    Очевидец: На Науки полиция сбила велосипедиста и отпаивала его водой

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    5 комментариев

    Велосипедист не разъехался с полицейским «Хёндэ» в Калининском районе города. Об этом 4 июля сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Фонтанке» он уточнил, что служебный автомобиль ехал по проспекту Науки от Гражданского проспекта в сторону Руставели и сбил велосипедиста при повороте в «карман» около пяти часов вечера. Удар об капот со стороны выглядел жёстким, но после него мужчина был на ногах.

    По словам очевидца, к упавшему вышел водитель, дал воду, через несколько минут с велосипедистом разговаривали трое полицейских. Скорой помощи на месте замечено не было.

    «Не могу утверждать точно насчёт спецсигналов, но мне показалось, что их в момент аварии не было», — говорит свидетель.

    «Фонтанка» обратилась за уточнением к ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии 5

    Annonym9104 Июл 2022 в 22:45
    Да видимо чем дальше от 3 Центральных районов тем видимо в Геометрической прогрессий у честного человека увеличивается шанс Встретить честного и адекватного сотрудника Полиций .
    Ибо в 3 Центральных районах при таком же инцентденте Сотрудки либо Дополнительно бы попинали Пострадавшего , либо пришили бы ему статью за повреждение Полициейской машины в независимости от того кто нарушал ППД И Виноват в наезде на Велосипидаста ....
    +0-0
    Antuan Rokanten04 Июл 2022 в 22:03
    Если полицейские виноваты, то по ним нужно принимать кадровые решения.
    +0-0
    alexpv04 Июл 2022 в 22:03
    Какие у нас опытные в части оказания первой помощи полицейские. Не дай бог были разрывы внутренних органов и вода усугубила бы состояние до фатального..
    +0-0
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    Комментарии
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