Очевидец: На Науки полиция сбила велосипедиста и отпаивала его водой

Велосипедист не разъехался с полицейским «Хёндэ» в Калининском районе города. Об этом 4 июля сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



«Фонтанке» он уточнил, что служебный автомобиль ехал по проспекту Науки от Гражданского проспекта в сторону Руставели и сбил велосипедиста при повороте в «карман» около пяти часов вечера. Удар об капот со стороны выглядел жёстким, но после него мужчина был на ногах.