Принадлежность устанавливается. Губернатор Ростовской области рассказал подробности о падении беспилотника

В результате падения беспилотника на жилой дом в Таганроге никто не пострадал. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев в сообщении в телеграм-канале.



Он рассказал, что информация о ЧП поступила около 17:26 4 июля. В результате падения начался пожар, который затронул площадь около 70 квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Их цель — выяснить, что за беспилотник упал и по какой причине это произошло.