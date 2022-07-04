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    Принадлежность устанавливается. Губернатор Ростовской области рассказал подробности о падении беспилотника

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    161.ru

    В результате падения беспилотника на жилой дом в Таганроге никто не пострадал. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев в сообщении в телеграм-канале.

    Он рассказал, что информация о ЧП поступила около 17:26 4 июля. В результате падения начался пожар, который затронул площадь около 70 квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

    Сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Их цель — выяснить, что за беспилотник упал и по какой причине это произошло.

    Фото: 161.ru
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    «Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было», — рассказал Василий Голубев. Губернатор Ростовской области добавил, что принадлежность устройства еще предстоит установить.

    Руководитель региона заявил также, что принимаются меры для оказания помощи людям, имущество которых пострадало в результате инцидента.

    Ранее о падении беспилотника на жилой дом в Таганроге сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. ЧП произошло в доме 15 по Новому переулку. На тушение пожара ушло около часа.

    Фото: 161.ru

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