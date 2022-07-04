Финляндия и Швеция закончили переговоры о вхождении в НАТО

Завершены переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 4 июля сообщает »Sputnik Беларусь».
Протокол о вступлении, как ожидается, будет подписан во вторник, 5 июля.
Новость дополняется.
Завершены переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 4 июля сообщает »Sputnik Беларусь».
Протокол о вступлении, как ожидается, будет подписан во вторник, 5 июля.
Новость дополняется.
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