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    Финляндия и Швеция закончили переговоры о вхождении в НАТО

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    Завершены переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 4 июля сообщает »Sputnik Беларусь».

    Протокол о вступлении, как ожидается, будет подписан во вторник, 5 июля.

    Новость дополняется.

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