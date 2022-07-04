На подъездах к Петербургу заторы. На Московском шоссе «помогло» ДТП с грузовиками

Пробки на магистралях, ведущих в Петербург, наблюдаются вечером в понедельник, 4 июля. Видимо, горожане продолжают возвращаться в город после жарких выходных.
На севере заторы наблюдаются на Приморском, Выборгском, Токсовском шоссе, правда, не такие длинные, как накануне, в воскресенье.
На юге Киевская трасса (Санкт-Петербург — Псков) стоит в районе Мшинской из-за дорожных работ. На Московском шоссе (трасса М-10), как и вчера, затор в Ям-Ижоре. Ситуацию усугубило ДТП с грузовиками — очевидец сообщает о нём в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».