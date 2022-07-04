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    В Петербурге «жёлтый» уровень опасности, но не из-за жары. В Ленобласти ждут град

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    В Санкт-Петербурге объявлен второй уровень опасности, «жёлтый». Причина на этот раз не в удушающей жаре.

    Как сообщает пресс-служба администрации города 4 июля, потенциально опасную погоду ждут во вторник, 5 июля. Синоптики прогнозируют местами ливни, грозы и ветер с порывами до 17 м/с, «жёлтый» уровень объявлен с 6 часов утра до 14 часов дня.

    Ненастье сбавит градус: во вторник обещают максимум + 26, ночью воздух остынет до 16–18 градусов. При этом «оранжевый» уровень пожарной опасности сохраняется.

    Ленинградской области 5 июля также сулят передышку от жары под дождём с грозами и градом.

    «Утром и днём местами ожидаются ливни, грозы, град. При грозе порывы ветра 15–17 м/с. Температура воздуха до +27 градусов, четвёртый класс пожароопасности», — сообщают в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков. Ливни в отдельных районах области ждут также 7 июля.

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