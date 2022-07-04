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    МЧС рассказало, когда в Петербурге ждать дождя

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    7 комментариев

    Ухудшение погоды прогнозируют синоптики Петербурга уже завтра. Зато петербуржцам оно принесет облегчение.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 4 июля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 июля в Петербурге ожидаются местами ливни, грозы, град.

    При грозе ветер местами будет порывами до 17 метров в секунду.

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    Комментарии 7

    27568013004 Июл 2022 в 17:18
    Ну наконец-то
    +0-0
    26606528504 Июл 2022 в 17:07
    "ухудшение" ... "принесёт облегчение".
    Так может быть, это и не ухудшение вовсе, а наоборот, если людям от этого лучше?
    Откуда-то пошла странная привычка называть хорошей жаркую и сухую погоду, и наоборот. А также считать, что все проклинают зиму и осень и ждут не дождутся весну и лето.
    Это оскорбляет мои метеорологические чувства, требую равного уважения к любителям холода.
    +0-0
    Cashmare04 Июл 2022 в 15:43
    яндекс на завтра ничего не ожидает, интересно, кто окажется прав
    +0-0
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    Комментарии
    7

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